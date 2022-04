Depois de uma reunião, na quinta-feira, com as autoridades estaduais, o Governo alemão disse que os refugiados ucranianos vão receber, a partir de junho, os subsídios mínimos da segurança social, noticiou o jornal Sueddeutsche Zeitung.

Os estados da Alemanha vão receber, este ano, dois mil milhões de euros, sendo que 500 milhões se destinam a ser uma espécie de adiantamento para cobrir os subsídios para os refugiados.

Outros 500 milhões serão para apoiar os municípios com custos habitacionais e o restante destina-se a contribuir “para os outros custos dos estados federais, como creche e educação, bem como custos de saúde e assistência”, explicou Scholz.

O chanceler alemão afirmou que a decisão lança as bases para que o país permaneça unido e se concentre na tarefa concreta de integração dos refugiados ucranianos

“Para nós, os governos federal e estaduais, solidariedade significa garantir que os refugiados da Ucrânia sejam bem recebidos. Mais de 300.000, muitas vezes crianças, mães e idosos, chegaram até agora. Eles devem poder viver, aprender e trabalhar aqui com segurança. Juntos vamos tornar isso possível”, destacou Scholz, na rede social Twitter.

No final da reunião, o primeiro-ministro da Renânia do Norte-Vestfália, estado mais populoso do país, e atual presidente da Conferência de Primeiros-Ministros, Hendrik Wüstd, declarou que alguns estados “podiam ter imaginado um apoio ainda maior do governo federal”. No entanto, o responsável considerou este compromisso viável.

Por sua vez, a autarca de Berlim, Franziska Giffey, defendeu que desta vez os governos federal e estaduais estão a lidar muito melhor com os fluxos de refugiados do que no passado.