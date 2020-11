A câmara de Alenquer vai canalizar as verbas do programa de Natal, cancelado devido à pandemia, para ajudar famílias e o comércio tradicional, apesar de manter o presépio gigante e as decorações e iluminações natalícias, disse hoje o vice-presidente.

Presépio na encosta da vila, Alenquer, em 2018. MANUEL DE ALMEIDA/LUSA