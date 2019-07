João Fernandes recorda que, cada vez mais, as reservas são feitas muito em cima do período de férias, “fator que também pode estar associado aos fenómenos climatéricos”, porque hoje qualquer turista “tem a noção da temperatura no destino e no seu país com muito mais facilidade do que acontecia há alguns anos”.

“Temos assistido a ondas de calor nos nossos mercados emissores em meses como maio e junho, o que faz de alguma forma também resfriar um pouco o ânimo de saída do território dos habitantes daqueles países”, indicou.

Em sentido inverso, verifica-se um “bom desempenho” nos mercados espanhol, português e do Reino Unido, e embora para os próximos meses as reservas estejam abaixo do ano passado, ainda pode haver reservas “de última hora”, que é o “que se tem vindo a verificar mês após mês”.

Elidérico Viegas, da AHETA, atesta a subida do mercado britânico, que em 2017 e 2018 tinha caído 8,5% e 6%, respetivamente, e que volta este ano a “apresentar uma ligeira subida”, contribuindo para “esbater a quebra” de outros mercados.

Aquele responsável reconheceu que existe “uma sensação mais generalizada” de que há este verão “menos pessoas do que no ano passado” na região, mas considera que isso se deve, sobretudo, a uma menor ocupação no alojamento particular.

“Isso parece corresponder à verdade, sobretudo ao nível do chamado alojamento particular e privado e das segundas residências. Ao nível dos hotéis e empreendimentos turísticos classificados oficialmente, temos a sensação de poder haver alguma descida, mas não muito significativa”, afirmou.