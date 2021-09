As taxas reguladas nos aeroportos geridos pela ANA deverão aumentar já em 2022. A decisão teve em conta as projeções da retoma progressiva do tráfego aéreo, de acordo com a edição de hoje do Jornal de Negócios.

A assistência em escala e assistência à bagagem no aeroporto de Lisboa deverá ter um aumento de 0,44 cêntimos, no do Porto de 0,49 cêntimos e no de Faro, de 0,90 cêntimos. Esta decisão resultará na receita regulada de 1,5% face a 2021.

Para a decisão avançar será necessária a apreciação da ANAC - Autoridade Nacional da Aviação Civil. A proposta da operadora detida pela francesa Vinci acontece depois de a ANA ter devolvido 54 milhões de euros aos clientes na sequência da redução das taxas cobradas em 2020 e 2021.