Nos primeiros seis meses deste ano, atingiu-se um “novo recorde histórico” de domínios registados em .pt, mais 10.432 do que em igual período do ano passado, o que desde o início do ano perfaz um total de 49.985 novos registos, refere o .PT em comunicado.

A evolução de novos registos em .pt foi notória em janeiro, com 7.470 novos registos.

O mês de março surge com 8.665 novos registos, maio com 8.529 e junho com 7.719, sendo que o mês de abril apresentou o maior crescimento homólogo, de 66,64%, bem como o maior número de novos domínios (10.137 no total), lê-se no comunicado.

O crescimento do .pt em abril e nos restantes meses reflete a preocupação dos portugueses em contornar os efeitos do confinamento provocado pela pandemia de covid-19.

A presidente do conselho diretivo do .PT, Luísa Ribeiro Lopes, afirmou, citada em comunicado, que, “hoje, as empresas percebem a importância de ter uma presença ‘online’ para poderem continuar a comunicar com os seus clientes e a desenvolver os seus negócios”.