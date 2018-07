Numa reunião pouco participada, em que estiveram apenas 163 associados presentes, as contas foram aprovadas por 95,1% dos votos presentes.

Em 2017, a Associação Mutualista Montepio Geral teve lucros consolidados de 831 milhões de euros em 2017, o que compara com prejuízos de 151 milhões de euros em 2016, segundo o relatório e contas consolidadas do ano passado.

As contas foram fortemente influenciadas pelos créditos fiscais, por reconhecimento de ativos de impostos diferidos.

O ano passado, a Associação Mutualista Montepio Geral passou a ficar sujeita à aplicação de IRC (o imposto aplicado sobre os lucros das empresas), isto após um pedido de informação da própria ao fisco. O facto de pagar impostos também lhe permitiu beneficiar do impacto de ativos por impostos diferidos no valor de cerca de 800 milhões de euros.

Os créditos fiscais do Montepio, conhecidos em março, provocaram polémica, com críticas e pedidos de esclarecimento por parte dos partidos PSD, CDS-PP, PCP e Bloco de Esquerda.

Ainda na reunião magna desta terça-feira à noite, segundo disse fonte oficial à Lusa, o presidente da Mutualista, Tomás Correia, fez uma intervenção a apresentar as contas e em que considerou que “o Montepio conseguiu ultrapassar as dificuldades preservando a sua matriz e o seu ADN, apesar da maledicência que proliferou, que alguns alimentaram com análises descontextualizadas e abusivas”.