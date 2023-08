O Banco de Portugal informou, esta terça-feira, que as supostas entidades "BTC Evex 360" / "BTC ifex 360" / "Bitcoin 360 ai", a atuar através de uma série de domínios, não estão, na presente data, nem nunca estiveram, habilitadas a exercer, em Portugal, qualquer atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do regulador, nomeadamente, atividades com ativos virtuais e receção de depósitos ou outros fundos reembolsáveis.

