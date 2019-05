O regulador, que entregou o documento ao parlamento, justifica que estes dados estão “abrangidos pelo segredo bancário” e por isso relegou-os para um anexo, que não foi divulgado.

Assim, de acordo com o BdP, “a informação em causa reconduz-se à vida e à atividade principal das instituições de crédito abrangidas pelo presente dever de reporte extraordinário e às relações destas com os seus clientes, mais concretamente a operações bancárias (mormente de crédito) com dados individuais sobre os clientes”.

Por isso, o BdP considera que estes dados se encontram abrangidos “pelo dever de segredo do Banco de Portugal, relativamente ao qual se verifica, em resultado da entrega à Assembleia da República do presente relatório extraordinário, nos termos da Lei n.º 15/2019, uma extensão aos respetivos destinatários”.

Para a entidade liderada por Carlos Costa, é “importante garantir o respetivo tratamento, procedimentos e salvaguardas adequados que preservem a confidencialidade da informação reportada em base individual, bem como o cumprimento dos requisitos legais em matéria de proteção de dados pessoais, sendo que a sua eventual divulgação acarreta importantes riscos a vários níveis”.