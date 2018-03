“Na Europa, os balanços bancários continuaram atolados em crédito malparado em 2016, mantendo os custos de risco elevados”, refere o estudo ‘Global Risk 2018: Future-Proofing the Bank Risk Agenda’, hoje divulgado.

Para Grasshoff, um dos autores do estudo, seria benéfico para resolver o problema do malparado “padronizar o tratamento legal do crédito malparado nas várias jurisdições da Europa”.

Já na América do Norte, por oposição, o BCG diz que os bancos continuam rentáveis, ainda que em 2016 tenham interrompido anos de recuperação.

A análise à rentabilidade do setor bancário é feita tendo em conta o lucro ajustado pelos custos do risco, que o BCG denomina de lucro comercial.

A nível mundial, o BCG diz que o lucro comercial do setor bancário diminuiu em 2016, depois de cinco anos positivos.