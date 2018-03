O banco espanhol lançou o bankintercard e tem a expectativa de chegar aos 37,5 mil clientes até ao final do ano. Em termos crédito ao consumo, o banco espera atingir uma carteira de 130 milhões de euros em 2018.

O novo cartão crédito lançado pela filial Bankinter Consumer Finance vai estar disponível em “open market”, ou seja, não obriga a qualquer relação com o banco de capitais espanhóis e será, para já, distribuído aos balcões do banco, em stands, em bancas em centros comerciais, online e através de telemarketing.

O objetivo é chegar a “37,5 mil cartões vendidos, 20 mil para clientes do banco e 17,5 mil do mercado aberto”, referiu António Seixas, diretor do Bankinter Consumer Finance Portugal, numa conferência de imprensa que decorreu na sede da instituição bancária em Lisboa.

Esta unidade de crédito ao consumo do Bankinter (que começou a operar em Portugal em maio de 2017) espera chegar ao final do ano com 130 milhões de euros em carteira, sendo que atualmente tem 70 milhões de euros em crédito concedido.

Representando cerca de 8%, prevê representar, no prazo de cinco anos, “cerca de 15%” da margem financeira do grupo em Portugal, sublinhou ainda António Seixas, que quer alcançar “400 mil novos clientes” e “uma carteira de 500 milhões de euros” nos próximos 5 anos. Para além do bankintercard, a filial do Bankinter pretende lançar novas linhas de negócio nos próximos dois anos, como os empréstimos pessoais e financiamentos em ponto de venda, “deixando de lado o crédito automóvel”, frisou.

Uma questão de preço

Questionado sobre as razões da não-aquisição do Barclays Card quando o Bankinter comprou a rede do Barclays em 2016, Alfredo Saenz, diretor-geral do Bankinter Consumer Finance explicou que tal não foi concretizado por “uma questão de preço”, um pouco à imagem do que sucedeu em Espanha quando estiveram na corrida pela Citi Card. “Em vez de comprar, crescemos organicamente”, reforçou.

Bankinter investiu 5 milhões de euros no Bankinter Consumer Finance, unidade que obteve 74 milhões de euros de resultados antes de impostos, em 2017.

O grupo Bankinter obteve em 2017 um lucro de 495,2 milhões de euros.

A atividade bancária representa 70% do negócio, 20% deve-se ao setor dos seguros 10% ao crédito ao consumo.

O Bankinter Consumer Finance é uma das linhas de negócio que mais cresce em termos de grupo Bankinter e ocupa os primeiros lugares do negócio de crédito ao consumo de Espanha, com 1,1 milhões de clientes, mais 28% que em 2016, e volumes de crédito concedido de 1.500 milhões, mais 42% quando comparado com o ano anterior.