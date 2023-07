Desde pequenos que muitos de nós nos lembramos dos filmes sobre brinquedos e bonecas que ganhavam vida e tornavam-se nas nossas personagens preferidas. De "Toy Story" a peças de terror como "Annabelle", havia filmes, nesta categoria, para todos os gostos e feitios. Com o tempo, estes brinquedos passaram a ser aqueles que tínhamos connosco no dia-a-dia e não apenas bonecos fictícios, que mesmo assim adorávamos.

Em 2007, com o primeiro filme do franchise dos "Transformers" e, em 2014, com o lançamento do filme "Uma Aventura Lego", começou a ver-se o potencial para mais filmes deste género e, agora, em 2023, espera-se que o filme sobre a Barbie tenha uma resposta nunca antes vista.

Um filme que se tornou mais do que uma simples ida ao cinema e que para além do elenco escolhido a dedo, tem uma banda sonora produzida por Mark Ronson que inclui faixas de artistas como Dua Lipa ("Dance The Night Away"), Billie Eilish ("What Was I Made For"), Nicki Minaj e Ice Spice ("Barbie World"), que ainda combinaram uma amostra da "Barbie Girl" original dos Aqua.

Tudo começou com uns outdoors cor-de-rosa, que não tinham nada sem ser a data de lançamento do filme. Espalhados por todo o mundo, esta simplicidade até pode ter enganado os fãs, mas não por muito tempo. Entre as festas, ante-estreias e press tours, o mundo foi engolido por uma nuvem cor-de-rosa que invadiu os nossos telemóveis, casas e provavelmente mais qualquer coisa.

Talvez não a primeira manobra, mas uma que não se conseguiu ignorar foi a inauguração da Barbie DreamHouse que apareceu em Malibu e que pode ser alugada no Airbnb. Os fãs podem alugar oficialmente a casa e reservar o quarto do Ken para duas estadias individuais, de uma noite, para um máximo de dois hóspedes. Como Malibu fica um pouco longe para alguns, as apostas da equipa de marketing não acabaram por aí.

Nas últimas semanas, dezenas de parcerias têm vindo a ser anunciadas para tornar a vida de todos mais cor-de-rosa. Desde produtos para a casa como velas e copos, linhas de roupa com a Zara e a Forever 21, malas de viagem, escova e pasta de dentes, sapatos, patins em linha, verniz para as unhas, maquilhagem, conteúdo exclusivo para videojogos, brinquedos, bebidas… No fundo, não parece haver desculpa ou até mesmo escapatória para a febre da Barbie.

Esta campanha tem sido uma grande aposta por parte da Mattel, que detém a marca Barbie e acaba por vender mais do que apenas um filme, mas sim a marca Barbie enquanto um todo. Contudo, o filme não parece ser exatamente para as crianças a quem se destinam as bonecas. Com atores ainda que conhecidos, mas não propriamente jovens, e ainda a comentar temas considerados mais sérios, o filme da realizadora Greta Gerwig parece ter em mente um público mais generalizado.

A amplitude não se fica só pelo público, sendo que a Mattel já tem, alegadamente, planos para mais 45 adaptações de filmes baseadas em outros produtos da marca. Brinquedos como Hot Wheels, He-Man e Polly Pocket, vão ser a base de futuros filmes, séries em plataformas de streaming ou até mesmo peças de teatro. O formato ainda está por decidir mas o plano é a Mattel fazer com os seus brinquedos, aquilo que a Marvel fez com os seus super-heróis.

Após a Mattel ter sido lenta a diversificar a Barbie, as vendas da empresa começaram a cair por volta de 2014. No entanto, durante a pandemia, a febre da Barbie voltou à medida que os pais procuravam formas de entreter as crianças que estavam em casa (ainda que, mesmo assim, no primeiro trimestre deste ano, as vendas caíssem 22% em relação ao primeiro trimestre do ano passado).

Agora, surge uma oportunidade para a Mattel se pôr à frente da concorrência. Esta espera que o novo filme, que levou quatro anos e meio a ser realizado, dê à marca e à Barbie o impulso de que estão à espera. Está previsto que o filme da Barbie faça disparar a indústria destas bonecas para um valor estimado em 14 mil milhões de dólares até 2027, segundo o Euromonitor.