"Nós temos empresas que não conseguem 'stockar' [criar 'stocks']. Uma empresa de hotelaria não consegue 'stockar' o quarto de julho de 2020. Perdeu. Há outras que conseguem fazer 'stock', o mercado recupera, e colocam o produto", exemplificou Miguel Maya.

Assim, o presidente executivo do BCP gostaria que o prazo de extensão das moratórias fosse, no mínimo, "até final do ano e, para alguns setores, no mínimo até final do primeiro trimestre do ano que vem".

"Se formos acima disto estaríamos a prestar um bom serviço à economia, e portanto se houver propostas no sentido dos prazos serem mais alargados, até meados do verão do ano que vem, seguramente que o BCP" apoiaria, disse Miguel Maya.

Relativamente às linhas de crédito covid-19, Miguel Maya sublinhou que o banco já desembolsou mais de 650 milhões de euros de apoios, e na segunda-feira o BCP processou mais de mil pedidos de financiamento.