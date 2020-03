“O Banco de Portugal adverte que a atividade desenvolvida através do site https://solucoesfinanceiras.pt , não é prosseguida por qualquer entidade habilitada a exercer, em Portugal, atividade financeira reservada às instituições sujeitas à supervisão do Banco de Portugal, nomeadamente, a concessão, intermediação e consultoria de crédito”, indica o regulador, em comunicado.

O BdP lembra que a atividade de concessão de crédito, prevista no Regime Geral das Instituições de Crédito e Sociedades Financeiras e as atividades de intermediação e de consultoria de crédito estão reservadas às entidades habilitadas a exercê-las cujas listas podem ser consultadas no site do Banco de Portugal, e no Portal do Cliente Bancário.