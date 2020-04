Para a líder do BE pode-se “jogar com as palavras”, mas é preciso “olhar para as situações concretas”: “há trabalhadores despedidos em empresas que são apoiadas pelo Estado e a prioridade para salvar a economia deste país tem de ser o emprego e o salário e não os dividendos que bem podem fugir para a Holanda ou para um qualquer offshore”.

No início da sua intervenção no debate quinzenal de hoje, Catarina Martins fez questão de acompanhar o reconhecimento pelo “esforço extraordinário” da escola e dos seus professores em período de pandemia, reiterando ainda os agradecimentos aos profissionais de saúde.

Por isso mesmo é que, para a deputada do BE, “foi particularmente infeliz o erro” de não aumentar este mês os profissionais de saúde da função pública, tal como acontecerá para todos os outros trabalhadores, esperando que este seja corrigido “a breve trecho”.

Catarina Martins insistiu ainda na necessidade de estes profissionais de saúde “terem acesso ao subsídio de risco” por estarem na linha da frente do combate à covid-19, uma “reivindicação que não deve ser esquecida”.