Segundo um comunicado interno divulgado hoje pela Comissão de Trabalhadores (CT) da fábrica de automóveis da Volkswagen, em Palmela, no distrito de Setúbal, a empresa, como determina a legislação em vigor, informou hoje que pretende iniciar na próxima semana conversações para a aplicação do `lay-off´ num período de oito dias no mês de junho e de 13 dias no mês de julho.

A CT da Autoeuropa adianta, no comunicado, que, “no contexto em que se aplica este ´lay-off´, não irá aceitar qualquer corte de salário aos trabalhadores”.

Contactado pela agência Lusa, o coordenador da CT, Rogério Nogueira, salienta que a aplicação do `lay-off´ ”resulta de um contexto de investimento e de reestruturação da fábrica, não de qualquer situação imprevista, como a que se verificou no ano passado devido aos problemas de um fornecedor da Eslovénia”.

“Trata-se de uma situação muito diferente da que se verificou no ano passado, em que a Autoeuropa teve de fazer uma paragem de várias semanas devido à falta de uma peça para o motor do T-Roc produzida numa fábrica da Eslovénia, que foi fortemente afetada pelas cheias que ocorreram naquele país, em agosto do ano passado”, disse.

“Neste contexto, [de reestruturação da fábrica], não há razão nenhuma para haver cortes nos salários dos trabalhadores. E será isso que a CT irá defender nas reuniões da próxima semana”, frisou Rogério Nogueira.