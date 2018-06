A bolsa de Nova Iorque negociava hoje em baixa no início da sessão, depois de o presidente norte-americano ter anunciado a imposição de novas taxas a importações da China, numa escalada da tensão comercial com Pequim.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones descia 0,54% para 25.038,65 pontos e o Nasdaq recuava 0,43% para 7.728,02 pontos.

O índice alargado S&P 500 baixava 0,48% para 2.769,25 pontos.

Donald Trump anunciou hoje a imposição de tarifas de 25% a importações chinesas no valor de 50.000 milhões de dólares (cerca de 43.138 milhões de euros), numa nova escalada da tensão comercial com a China.

Pequim já anunciou que vai responder a Washington com medidas “idênticas” e defendeu uma “ação coletiva” com outros países igualmente afetados pelo protecionismo norte-americano.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina terminou mista, com o Dow Jones a descer, mas com novo recorde do Nasdaq.