A bolsa de Nova Iorque está hoje a negociar mista, pressionada pela queda das ações do Facebook que relegaram para segundo plano o aliviar da tensão comercial entre os Estados Unidos e a Europa.

Cerca das 15:00 horas de Lisboa, o índice Dow Jones Industrial subia 0,63% para 25.572,90 pontos, enquanto o Standard & Poor’s recuava 0,20% para 2.840,52 pontos.

O Nasdaq perdia 1,16% com as ações do Facebook a afundarem cerca de 20% e a penalizarem fortemente o índice do setor das tecnológicas.

Segundo os analistas, o resultado da reunião entre o presidente norte-americano, Donald Trump, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, na quarta-feira está hoje a ter impacto positivo em setores como o automóvel.

O secretário norte-americano do Tesouro, Steven Mnuchin, afirmou hoje que não haverá tarifas para o setor automóvel europeu durante as negociações entre Washington e Bruxelas.