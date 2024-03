A oferta é de 3,6 euros por ação, o que corresponde a um prémio de 40,6% sobre a cotação de fecho do mercado registada na segunda-feira (2,56 euros), refere a empresa química portuguesa na comunicação enviada ao regulador espanhol, a Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV).

Em comunicado, a empresa portuguesa explica que o sucesso desta operação, feita através da sua subsidiária Bondalti Ibéria, “dará origem a um grupo com a dimensão e as capacidades técnicas necessárias para competir com os principais intervenientes do setor”, investindo em “inovação contínua e sustentabilidade”.

A Ercros é um grupo industrial, líder em Espanha, com sede em Barcelona e especializado na produção e venda de produtos químicos.

Na nota hoje divulgada, a Bondalti diz ainda que manterá os postos de trabalho da Ercros, assim como a presença nas comunidades em que opera – Catalunha, Comunidade Valenciana, Aragão e Madrid – e a sede em Barcelona.

A oferta está condicionada “à aceitação de mais de 75% do capital e à obtenção de todas as aprovações regulamentares e governamentais relevantes”, acrescenta.

O objetivo da Bondalti, após concluída a operação, é retirar as ações da Ercros da bolsa espanhola.

A Ercros é um grupo industrial químico líder em Espanha, especializado na produção e venda de produtos químicos e farmacêuticos.

A empresa emprega 1.350 colaboradores e tem três áreas de atividade: a divisão de cloro, a divisão de produtos químicos e a divisão farmacêutica.

Em 2023, a Ercros atingiu uma faturação de cerca de 750 milhões de euros e lucros de 27,5 milhões de euros.

A Bondalti tem presença em Espanha há mais de 20 anos, contando com o apoio financeiro da José de Mello, que conta com um legado histórico de mais de 120 anos, uma faturação de 1.255 milhões de euros em 2022, 2.400 milhões de euros em ativos sob gestão e que emprega mais de 14.800 pessoas.

A empresa tem uma presença forte no mercado espanhol, onde emprega mais de 200 pessoas.

Atualmente, tem duas unidades produtivas em Espanha, em Torrelavega (Cantábria) e em Alfaro (La Rioja), assim como um centro logístico em Vigo, além de quatro escritórios em Barcelona, Madrid, Pontevedra e Logronho.

A empresa química portuguesa tem duas linhas de negócio principais: produtos químicos e tratamento e reutilização de águas.

Citado no comunicado hoje divulgado, João de Mello, presidente da Bondalti, frisou que “a união com a Ercros permite formar um grupo com a dimensão e a capacidade financeira necessárias para fazer face aos desafios que a indústria química europeia enfrenta”.

“Acreditamos que a oferta representa uma proposta financeira muito atrativa para os atuais acionistas, assim como para a própria empresa, que beneficiará da experiência e da solidez financeira de um sócio industrial como a Bondalti”, acrescentou.