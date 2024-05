“Neste momento está em aprovação o projeto de arquitetura, segue-se a parte de todo o projeto de requalificação da envolvente e depois vai para a fase de projeto de execução e depois dois anos de obra. Portanto, aqui toda a parte de projeto de execução um ano e a obra dois anos. Teríamos um Museu concluído no final de 2027”, afirmou, em declarações à Lusa, no final do evento.

A apresentação pública do projeto, em Belém, segue-se ao início da consulta pública por trinta dias, que decorre desde 02 de maio.

O debate público sobre o projeto de construção foi aprovado pela autarquia, por unanimidade, em 22 de fevereiro, por considerar a sua exceção no cumprimento do sistema de vistas previsto no regulamento do Plano Diretor Municipal (PDM).

O Museu Judaico de Lisboa está previsto para terrenos localizados entre a Avenida da Índia, a Rua das Hortas e a Rua da Praia de Pedrouço, na freguesia de Belém.

De acordo com a responsável, atualmente ainda falta resolver uma permuta com um dos proprietários, que é a Santa Casa de Lisboa, para que o terreno previsto para a implantação do edifício fique disponível.

O restante deste terreno para a implantação do Museu pertencia a particulares e a permuta das propriedades privadas por um terreno municipal foi aprovada em Assembleia Municipal em 19 de março.

Tratou-se da troca de uma propriedade privada com 185 m2 (metros quadrados) por um terreno municipal com 774,28 m2, ambos na Rua da Praia de Pedrouços, na freguesia de Belém, que prevê ainda que o particular pague à câmara 559 mil euros pela diferença da área do imóvel cedido pelo município.

Em dezembro de 2020, o executivo municipal, sob presidência do PS, aprovou a construção do Museu Judaico em Belém e consequente revogação da instalação do equipamento em Alfama, localização que tinha sido alvo de contestação dos moradores.

Passados mais de três anos, cabe ao executivo liderado por Carlos Moedas (PSD) prosseguir com a obra.

De acordo com a proposta da liderança PSD/CDS-PP, que governa sem maioria absoluta, o Museu Judaico pretende contribuir para a “ampla divulgação, em Portugal e no mundo, da importância da comunidade judaica e das suas expressões culturais para a formação histórica da cidade de Lisboa e a identidade cultural portuguesa”, inserindo-se numa das medidas das Grandes Opções do Plano para a Cidade de Lisboa 2021|2025, nomeadamente o Eixo D – Afirmar Lisboa Como Cidade Global | Cidade de Cultura e Abertura.

O edifício proposto para o Museu Judaico tem uma área de implantação de 2.000 m2 e “uma área de construção de 6.055,64 m2, desenvolvendo-se no sentido nascente poente, com uma frente contínua superior a 50 metros, com cerca de 80 metros”, e prevê a requalificação da zona envolvente ao nível das infraestruturas e espaços verdes.

Informações sobre o processo e o projeto do Museu Judaico podem ser consultadas no site.