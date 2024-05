Após terem vencido por 2-0 na primeira mão, os alemães viram os romanos empatarem a eliminatória, com dois golos de Leandro Paredes, aos 43 e 66 minutos, ambos de grande penalidade, mas acabaram por beneficiar de um autogolo de Gianluca Mancini, aos 82, e de um tento de Josip Stanisic, aos 90+7, para confirmarem a qualificação para a decisão.

Ainda sem qualquer derrota em 49 jogos oficiais esta temporada, o Bayer Leverkusen, já consagrado campeão germânico, garantiu a terceira final europeia da sua história, depois do desaire da Liga dos Campeões 2001/02 e da conquista da Taça UEFA 1987/88.

Já a Atalanta, que eliminou o Sporting nos oitavos de final, vai disputar pela primeira vez uma final de uma competição europeia, na sequência do triunfo por 3-0 na receção ao Marselha, ‘carrasco’ do Benfica nos ‘quartos’. Lookman, aos 30 minutos, Ruggeri, aos 52, e El Bilal Touré, aos 90+5, asseguraram a vitória dos transalpinos, que tinham empatado 1-1 no encontro da primeira mão, em França.

A final da Liga Europa está agendada para 22 de maio, em Dublin, às 20:00 (hora em Portugal Continental).