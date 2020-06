Segundo o instituto, esse valor corresponde a mais da metade (51,3%) das 19 milhões de pessoas que estiveram afastadas do seu trabalho, e a 11,7% da população empregada do país, que totalizava 84,4 milhões de cidadãos.

As informações são da primeira divulgação mensal da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) Covid-19, realizada pelo IBGE e com apoio do Ministério da Saúde, visando identificar os impactos da pandemia no mercado de trabalho e quantificar as pessoas com sintomas associados à covid-19.

“Nós já sabíamos que havia uma parcela da população afastada do trabalho, e agora sabemos que mais da metade dela está sem rendimentos. São pessoas que estão (…) com salários suspensos. Isso não é favorável e tem efeitos na massa de rendimentos gerada, que está estimada abaixo de 200 mil milhões de reais (33,4 mil milhões de euros)”, avaliou o diretor adjunto de pesquisas do IBGE, Cimar Azeredo.

O estudo mostrou que das 19 milhões de pessoas afastadas dos seus trabalhos, 15,7 milhões foram mandadas para casa devido a medidas de distanciamento social.