Dados recolhidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) indicam que o país terá uma colheita ainda maior em 2023, de cerca de 296,2 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas, volume novamente recorde e que poderá ser 12,6% superior a 2022.

Essa projeção, se confirmada, permitirá ao país completar dois anos consecutivos com colheitas recordes (2022 e 2023) e superar as perdas sofridas em 2021 devido às condições climáticas adversas, que fizeram com que a colheita do país caísse de 254,1 milhões de toneladas em 2020 para 253,2 milhões em 2021.

Segundo o IBGE, soja, milho e o arroz, nessa ordem, foram os principais produtos agrícolas plantados no país e, juntos, representaram 91,4% da colheita total em 2022 e 87% da área plantada.