“O projeto de orçamento para 2020 é a última proposta orçamental da Comissão Juncker e visa continuar a apoiar as prioridades da União Europeia (UE) — emprego, crescimento, juventude, alterações climáticas, segurança e solidariedade — e preparar a transição para o próximo ciclo orçamental. Faço votos de que o Conselho e o novo Parlamento cheguem a um acordo, necessário para a estabilidade futura da União Europeia”, vincou o comissário do Orçamento, Günther Oettinger, citado em comunicado.

A nota detalha que o executivo comunitário pretende destinar 21% do orçamento total proposto para 2020 para combater as alterações climáticas, “em consonância com a ambiciosa meta de gastar 20% do atual orçamento de longo prazo da UE em atividades com essa finalidade”.

A proposta orçamental da Comissão prevê ainda 83 mil milhões de euros de autorizações destinadas a impulsionar o crescimento económico, favorecer as regiões europeias e apoiar a juventude, dos quais 13,2 mil milhões serão canalizados para investigação e inovação no âmbito do programa Horizonte 2020 — a parcela final, e a maior, do programa de investigação e inovação da UE (mais 6,4% comparativamente a 2019), comissariado pelo português Carlos Moedas.

Essa verba inclui ainda 2,8 mil milhões de euros para o ensino no âmbito do programa Erasmus+, 117 milhões para a Iniciativa para o Emprego dos Jovens, de modo a apoiar a juventude das regiões onde a taxa de desemprego de jovens é elevada, 1,2 mil milhões para o Galileu, o sistema mundial de navegação por satélite da UE, e 255 milhões para o Programa Europeu de Desenvolvimento Industrial no domínio da Defesa (PEDID), a fim de incentivar as empresas europeias a concertarem esforços no desenvolvimento de tecnologia e produtos de defesa.