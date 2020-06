Uma das consequências económicas mais visíveis da pandemia do novo coronavírus é o aumento do comércio online. Muitas das empresas que já estavam presentes no meio digital viram as suas vendas aumentar exponencialmente e muitas das que não estavam encontraram, nos meses mais recentes, no online a via para a sobrevivência.

No primeiro episódio do Call To Action falámos com João Dias, Chief Digital Officer do Novo Banco, para perceber de que modo um banco se adapta em tempos de pandemia e da criação de marketplaces locais como estratégia da instituição para estar mais perto - e para ajudar - os seus clientes, nomeadamente as empresas de menor dimensão.

Adicionalmente, olhámos também para aquilo que é, na verdade, um marketplace: como funciona, que vantagens tem e quais os seus desafios.

Por último, conversámos também com o Gaspar D’Orey, CEO da Dott, marketplace português com pouco mais de um ano e que, durante este período de pandemia, viu as vendas crescerem de dia para dia e o número de empresas a quererem vender produtos no seu espaço também. Uma história sobre os desafios que um rápido crescimento representa.

O Call To Action é uma parceria entre a MadreMedia, o SAPO24 e o E-Commerce Connect, o evento que junta os principais líderes e empresas do setor digital português.