Em comunicado, o município, liderado por Ribau Esteves, explica que, na sexta-feira, decorreu, no Centro de Congressos de Aveiro, a hasta pública para alienação de dois imóveis na zona do Cais da Fonte Nova, pelo valor base global de 2 milhões e 710 mil euros, dividido por dois lotes de 1 milhão e 355 mil euros cada.

“Ambos os imóveis acabaram licitados pelo seu valor base, pela empresa Mário Corticeiro e Filhos Lda.”, refere a autarquia, acrescentando que a verba “será totalmente utilizada para o pagamento de dívida bancária, de acordo com planeado e enquadrado na consolidação da recuperação financeira” da câmara.

Um dos lotes é formado pela parcela 19 do setor III do Plano de Pormenor do Centro, localizado na Rua José Afonso, com uma área de 1.170 metros quadrados e foi à praça por 1.355.000 euros.

O segundo lote a leilão é constituído pela parcela 20 do mesmo setor, este na Rua D. Carlos, Aveiro, igualmente com uma área de 1.170 metros quadrados, cuja base de licitação foi também de 1.355.000 euros.

Confinante com o Lago da Fonte Nova é também o Centro de Congressos de Aveiro, cuja exploração do restaurante foi alvo de um concurso que ficou deserto.