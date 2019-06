Numa conferência de imprensa para apresentar os resultados da ‘maratona’ negocial, o presidente do Eurogrupo, Mário Centeno, e o comissário europeu dos Assuntos Económico, Pierre Moscovici, reconheceram que “ainda é necessário mais trabalho”, embora saudando o que classificaram como “pequenos passos", que não devem ser subestimados, mas mais pela sua "importância simbólica".

A reunião sobre o aprofundamento da União Económica e Monetária prolongou-se por cerca de 15 horas, terminando perto das 05:30 locais (04:30 de Lisboa).

Apontando que os ministros das Finanças europeus estabeleceram “de forma muito clara uma série de princípios que orientará o instrumento orçamental”, Centeno admitiu que “é necessário mais trabalho em algumas questões”, como o envelope financeiro deste orçamento e o seu financiamento, a ser discutido no quadro das discussões sobre o orçamento plurianual da UE, no segundo semestre do ano.

“Quando falamos de um orçamento, o tamanho importa, e isso vai ser decidido pelos líderes mais no final do ano. Há trabalho pela frente na questão da dimensão do envelope financeiro deste instrumento. As fontes de financiamento também exigem mais trabalho”, declarou Centeno, sustentando que, ainda assim, o compromisso é “um passo em frente”.