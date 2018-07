“No âmbito do Plano Estratégico [negociado com a Comissão Europeia], os encerramentos considerados incidiram sobre as sucursais com menor expressão”, dá conta a nota enviada pela CGD à agência Lusa, elencando que “não deixará de cumprir as suas responsabilidades para com os trabalhadores, de acordo com o quadro legal e as boas práticas vigentes nos respetivos países”.

Em causa estão os encerramentos da sucursal em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América, e das duas sucursais no Luxemburgo, uma decisão que, no último caso, afeta 23 trabalhadores, segundo informação avançada hoje pelos sindicatos no país.

O comunicado da Caixa adianta que dos “cinco por cento da população portuguesa” residente no Luxemburgo, “40 por cento são igualmente clientes em Portugal” e que “os encerramentos considerados incidiriam sobre as sucursais com menor expressão” – incluindo também a sucursal de Londres e as ‘offshore’ da ilhas Caimão e Macau, encerradas em 2017.

O Sindicato Bancário do Luxemburgo (Aleba) e as centrais sindicais OGB-L e LCGB anunciaram em comunicado conjungo que "um banco que tem trabalhadores fiéis, leais e que contribuíram para a sua prosperidade decidiu fechar a sua atividade no Luxemburgo, após 21 anos de presença no Grão-Ducado”.