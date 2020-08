"No contexto do aumento de capital pelo qual é conferido aos acionistas direitos de subscrição, o membro do Conselho de Geral de Supervisão China Three Gorges (Europe), S.A. (“CTGE”) informou a EDP que optou pelo exercício dos respectivos direitos", pode ler-se no comunicado hoje enviado pela EDP à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

De acordo com anexo ao comunicado, as 66.749.114 ações foram vendidas "pelo preço unitário de 3,30 euros por ação", o que perfaz um valor de 220.272.076,20 euros.

"Considerando que a signatária era titular, em momento anterior ao da transacção, de 784.957.024 ações representativas de 21,47% do capital social da EDP, após a transacção passou a deter 851.706.138 ações, mantendo o percentual representativo de 21,47% do capital social da EDP", com os correspondentes direitos de voto, pode também ler-se no comunicado enviado pela EDP ao mercado.

De acordo com o anexo, a transação foi realizada na segunda-feira pela subsidiária da China Three Gorges no Luxemburgo, pelo que os direitos de voto são imputáveis à empresa estatal chinesa.