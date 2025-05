Numa informação enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a empresa explica que a venda está sujeita “à verificação, até à data de conclusão da transação, de condições suspensivas regulatórias e outras condições habituais para uma operação desta natureza”.

Após esta alienação, a EDP deixará de ter qualquer participação em Pecém, acrescenta a nota.

Em setembro de 2023, a EDP, através da sua subsidiária no Brasil, tinha assinado um acordo para venda de 80% da central a carvão de Pecém, avaliada na altura em 366 milhões de euros, a um grupo de investidores brasileiros coordenado pela Mercurio Asset.

Localizada no porto de Pecém, no Estado do Ceará, no Brasil, a central a carvão de Pecém tem uma capacidade de 720 Megawatts (MW) e, segundo a EDP, “desempenha um papel importante no apoio à segurança do fornecimento de eletricidade à região Nordeste do Brasil, onde o consumo de eletricidade e a capacidade de produção de energia renovável têm vindo a crescer de forma constante”.