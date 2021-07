Depois de ter anunciado a suspensão das ações da SAD dos encarnados na bolsa de Lisboa, para a "incorporação de informação", menos de duas horas depois, a CMVM levantou a suspensão das negociações de ações da Benfica SAD, "na sequência da informação incorporada no mercado".

Em comunicado, a CMVM afirma que já recebeu a informação em falta e que a transmitiu ao mercado.

"O Conselho de Administração da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) deliberou, nos termos do artigo 214º e da alínea b) do n.º 2 do artigo 213º do Código dos Valores Mobiliários o levantamento da suspensão da negociação das ações Sport Lisboa e Benfica - Futebol SAD, na sequência da informação incorporada no mercado", refere o comunicado.

Assim, o levantamento da suspensão das ações da sociedade ‘encarnada’, com efeitos a partir das 08:45 de hoje, segue-se à anterior decisão de suspender a negociação, às 06:54.

A justificação para a suspensão desta manhã estaria relacionada com fortes indícios que o accionista José António dos Santos teria celebrado contratos de promessa de compra e venda de ações para aumentar a participação que tinha de de 16% para mais de 20%, transações que não tinham sido dadas a conhecer ao mercado. A CMVM refere que agora já recebeu essas informações, tendo procedido ao respetivo levantamento das ações.