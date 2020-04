Depois da queda de 18% das vendas de bens tecnológicos entre 16 e 22 de março, semana em que foi decretado o estado de emergência em Portugal, por causa do surto do novo coronavírus, a retoma do consumo deste tipo de bens é registada no painel retalhista daquela empresa de estudos de mercado.

Esta empresa analisa semanalmente as vendas de mais de 2.500 pontos de venda, ‘online’ e ‘offline’, de produtos de eletrónica de consumo, informática, grandes e pequenos domésticos, fotografia e telecomunicações.

Entre 13 e 19 de abril, e face à mesma semana do ano anterior, os retalhistas reportaram aumentos nas vendas de 481% de impressoras multifunções, de 351% de computadores portáteis, de 137% dos ‘tablets’ e de 118% dos ‘desktops’.

A razão deste aumento, segundo a empresa de estudos de mercado, é o isolamento social por causa da doença covid-19, o ensino à distância e o teletrabalho.

“Algumas destas categorias tinham tido uma ‘performance’ pouco significativa, no início do estado de emergência”, lembra a empresa, ressalvando que, na semana de 16 a 22 de março, “apenas a categoria das impressoras multifunções tinha um aumento substancial”, de 231%.