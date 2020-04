"Preenchemos a nossa reserva estratégica de petróleo (...) e pensamos em colocar até 75 milhões de barris nessa reserva", disse Trump durante sua conferência de imprensa diária sobre a pandemia de Covid-19.

Os preços do petróleo WTI caíram para níveis nunca vistos nesta segunda-feira, com o barril de referência americano a fechar em valores negativos que chegaram a menos 40 dólares, depois que os investidores que detinham o combustível preferirem pagar para se desfazer dos stocks.

O presidente tinha anunciado no dia 13 de março a sua intenção de preencher a Reserva Estratégica de Petróleo (SPR, na sigla em inglês) até ao limite.

A 17 de abril, a RPR continha 635 milhões de barris do seu atual limite autorizado de 713,5 milhões de barris.

Armazenado num complexo de quatro locais subterrâneos ao longo das costas do Golfo do Texas e da Louisiana, no sul dos Estados Unidos, a SPR tem uma capacidade total de armazenamento de 727 milhões de barris.

Esse petróleo é destinado ao uso em situações de emergência, como aconteceu na Guerra do Iraque de 1991 ou em 2005 após o furacão Katrina.