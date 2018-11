Segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE), no conjunto dos países do G20, as exportações subiram 0,3% entre julho e setembro, contra o recuo de 0,7% entre abril e junho, enquanto as importações aumentaram 0,7%, depois de terem recuado 0,3%, precisou a OCDE num comunicado.

Estes acréscimos trimestrais estão significativamente abaixo dos que se tinham registado nos exercícios de 2016 e 2017, mas também dos registados no primeiro trimestre de 2018 (5,5% para as exportações, 5,1% para as importações).

Entre julho e setembro as exportações diminuíram 1,7% nos Estados Unidos, 0,8% na União Europeia (UE), 2% no Japão e também 2% na Austrália.

Pelo contrário, as exportações subiram 2,4% na China, devido em parte à venda de uma plataforma petrolífera ao Brasil, o que por sua vez explica que as importações do país latino-americano registaram um salto positivo de 18%.