“O Turismo de Compras na cidade de Lisboa cresceu 13% durante a Web Summit. No top ‘five’ [cinco] mantiveram-se os turistas que habitualmente mais compram em Portugal, nomeadamente os angolanos, seguidos dos brasileiros, chineses, russos e americanos, apesar do valor das compras destes últimos ter sido inferior em 53% ao ano anterior.”, disse, em comunicado, a empresa gestora de operações ‘tax free’ (que permitem o reembolso de impostos).

De acordo com os dados da Global Blue, o maior aumento em compras veio dos turistas chineses de Hong Jong, seguidos dos macaenses e sul coreanos, que na avaliação ocupam a 5.ª, 6.ª e 8.ª posições, respetivamente.

“Já no top 20 destacou-se o crescimento assinalável de compras por parte dos turistas israelitas, no 13.º lugar, e que duplicaram as suas compras comparativamente ao período homólogo, ou dos turistas mexicanos, que triplicaram as suas compras (230%)”, lê-se no documento.

Por categoria, o maior aumento foi para a de “relógios e joalharia”, que registou mais 66% do que em igual período do ano anterior, seguida da categoria ‘souvenirs’ (lembranças), que avançou 41%.