“O nosso compromisso, e foi assumido ainda no tempo da anterior administração [de Nuno Amado], (…) era de propor anualmente à assembleia-geral em função daquilo que fossem os resultados do banco”, disse Miguel Maya aos jornalistas à saída da reunião magna de acionistas do BCP, que decorreu hoje no Tagus Park, em Oeiras, distrito de Lisboa.

Miguel Maya salientou que o que o banco tem de fazer é “garantir que gera esses resultados”, para no próximo ano, na assembleia-geral, fazer “nova proposta”.

Os acionistas do BCP aprovaram hoje em assembleia-geral, com 99,98% dos votos a favor, a distribuição de dividendos e a devolução de parte dos salários que sofreram cortes entre 2014 e 2017.

Relativamente às reivindicações dos sindicatos, que pretendiam uma devolução total dos salários no imediato e aumentos salariais para 2018, o presidente executivo do BCP falou em “diferentes opiniões”.

“Tem havido um processo de diálogo construtivo. Aliás, os sindicatos já num momento inicial, quando tivemos de reduzir as remunerações aos colaboradores, tiveram uma postura muito correta que permitiu ajudar o banco a percorrer este momento difícil”, disse Miguel Maya.