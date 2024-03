“O consórcio liderado pela Sonae concluiu com sucesso a Oferta Pública de Aquisição (OPA) sobre o Musti Group, tendo assegurado a aquisição de 80,65% do capital da empresa líder de mercado no retalho de produtos para animais de estimação nos países nórdicos”, disse a empresa, num comunicado, destacando que “a aquisição envolve um investimento de cerca de 700 milhões de euros e permite à Sonae reforçar a internacionalização e diversificação do seu portefólio, tanto em termos geográficos como de áreas de negócio”.

A Sonae lidera este consórcio com uma participação de 98%, “estando o restante capital repartido entre Jeffrey David, presidente do Conselho de Administração da Musti, Johan Dettel, membro do Conselho de Administração da Musti, e David Rönnberg, CEO [presidente executivo] da Musti, os quais detêm uma longa experiência e histórico comprovado de sucesso no setor”.

O grupo da Maia acredita que a Musti “está numa posição privilegiada para aproveitar as tendências de crescimento do mercado, apresentando com uma sólida proposta de valor omnicanal que inclui uma rede de mais de 340 lojas na Finlândia, Suécia e Noruega e operações de comércio eletrónico especializadas em produtos de cuidado e alimentação para animais de estimação”.

“O retalho de produtos para animais de estimação é um segmento em rápido crescimento, beneficiando das tendências crescentes de aumento de animais de estimação nos lares, dos cuidados de ‘premium pet care’, do aumento dos gastos por animal e da resiliência inerente ao padrão de consumo não discricionário da sua alimentação”, destacou a Sonae.

Além disso, segundo o grupo, “os mercados nórdicos apresentam um contexto macroeconómico sólido, caracterizado pelo elevado rendimento disponível das famílias, quando comparado com a média europeia” e tendo em conta “uma perspetiva de crescimento positiva no segmento de retalho de produtos para animais de estimação, com os consumidores a demonstrarem uma preferência crescente pelos canais de retalho especializado e online”.

No seu último ano fiscal, o volume de negócios da Musti foi de 426 milhões de euros, e o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) atingiu 74 milhões de euros.

Após a conclusão de todos os trâmites da aquisição, que ocorrerá antes do final de março, o consórcio liderado pela Sonae diz pretender iniciar a próxima fase de desenvolvimento da Musti, “contribuindo para o reforço da sua proposta de valor e dando resposta às necessidades de um número crescente de tutores de animais de estimação”, destacou.

O grupo acredita que a Musti beneficiará da combinação “da experiência da Sonae em retalho omnicanal, bem como dos seus recursos e alcance geográfico, que permitiram o desenvolvimento bem-sucedido de insígnias de retalho líderes em diferentes mercados”, bem como “da experiência e conhecimento dos parceiros do consórcio no negócio de retalho de produtos para animais de estimação, juntamente com a forte equipa de gestão da Musti, assegurando a continuidade dos seus valores e cultura”.

Por fim, disse a Sonae, a empresa nórdica conseguirá a potenciação da sua proposta de valor única, “suportada nas suas marcas próprias e exclusivas e nos serviços complementares, aliada a um amplo conhecimento do consumidor alavancado no seu programa de fidelização exclusivo com mais de 1,5 milhões de clientes ativos e recorrentes”.