“Com base nos dados fornecidos pelo SIBS Analytics, o consumo em Portugal cresceu 12% face ao mesmo período do ano passado”, destacou a entidade, que gere o Multibanco, em comunicado.

A organização indicou também que para este crescimento “contribuiu o aumento em 23% de transações com cartões estrangeiros e de 11% com cartões nacionais”, sendo que “o valor médio por cada operação foi de 41 euros para os cartões nacionais e 49 euros com cartões estrangeiros”.

De acordo com a SIBS, “relativamente ao consumo com cartões estrangeiros, é de destacar que cerca de 60% foi efetuado por turistas de 5 países: França (23%), Reino Unido (13%), Espanha (12%), EUA (6%) e Alemanha (6%)”.

Os dados da empresa revelam ainda, quanto às férias dos portugueses em Portugal, que o distrito de Faro “revelou mais uma vez ser o destino de eleição, tendo cerca de um quinto das operações com cartões nacionais efetuadas a mais de 50 km do local de origem sido realizadas na região do Algarve”.

Assim, “78% das transações realizadas no distrito de Faro durante os meses de julho e agosto de 2023 têm origem em sete outros distritos de Portugal: Braga, Porto (8%), Aveiro, Coimbra, Santarém, Lisboa (14%) e Setúbal”.

Já as transações de portugueses no estrangeiro em julho e agosto “cresceram 19% face ao mesmo período de 2022, tendo 73% do peso total das transações dos portugueses no estrangeiro se distribuído entre Espanha (42%), França (17%), Itália (6%), Alemanha (4%) e Bélgica (4%)”.

A SIBS revelou que os setores de alojamento e lazer registaram um grande crescimento em relação ao mesmo período de 2022, de 24% e 23%, respetivamente, seguindo-se a restauração (+19%) e os transportes (+11%).