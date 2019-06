Numa entrevista ao Expresso, António Costa fala de um programa eleitoral "para todas e todos os portugueses", escusando dizer se é de esquerda ou de centro.

Sobre a função pública, António Costa antecipa a possibilidade de “haver atualização anual dos vencimentos” e “preencher as inúmeras lacunas de contratação de pessoal na administração pública”, assim como “rever significativamente os níveis remuneratórios dos seus técnicos superiores”.

“Os técnicos superiores têm de ter fatores de diferenciação salarial significativa, sob pena de o Estado deixar de ser competitivo na contratação de quadros qualificados para a administração pública”, adianta o primeiro-ministro.

No que concerne a regionalização, António Costa diz que "a pior coisa que podia acontecer para quem defende a regionalização (…) era precipitarmo-nos numa confrontação com o Presidente da República, com um risco de comprometer por mais 20 anos” o processo.