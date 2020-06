"Em consulta com o FMI, o Ministério das Finanças decidiu recorrer à DSSI do G20 no sentido de negociar com os seus pares soberanos a paralisação do serviço da dívida em empréstimos bilaterais", lê-se num comunicado enviado à Lusa, no qual se argumenta que "o DSSI poderá aliviar a pressão financeira e permitirá a liberalização de fundos para combater o efeito da covid-19 em Angola nos próximos meses".

No comunicado, o Ministério das Finanças não diz quais os valores em causa, salientando que a renegociação da dívida incide nos valores em dívida aos credores bilaterais incluídos no acordo proposto pelo G20, que exclui os credores privados.

"Na sequência das já anunciadas reformas da administração pública e dos ajustamentos orçamentais, o Ministério das Finanças encontra-se atualmente em fase avançada de negociações com alguns dos seus parceiros importadores de petróleo para reprogramar as facilidades de financiamento para melhor refletir o atual ambiente de mercado e as quotas de produção da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP)", acrescenta na nota.

O texto divulgado hoje refere ainda que "o Ministério das Finanças considera que, graças às medidas acima referidas e em cooperação com o FMI [Fundo Monetário Internacional] e os seus parceiros multilaterais, está no caminho certo para garantir a ajuda de emergência necessária ao país para 2020 e a estabilidade macrofinanceira a longo prazo para os anos seguintes".