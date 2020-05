Por isso, Costa defendeu "medidas que respondam a essa necessidade, proteger as empresas, os empregos e o rendimentos dos portugueses".

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, sugeriu hoje que o Governo pondere prolongar o 'lay-off', se houver disponibilidade financeira para isso, para conter o aumento do desemprego.

Ainda no que toca ao ‘lay-off’, o deputado do CDS questionou que esteja “tudo pago”, como alegou o primeiro-ministro, e deu exemplos, falando no dono de um restaurante que “entregou o seu requerimento no dia 07 de abril” e num contabilista que “submeteu processos no dia 09, no dia 15 e no dia 24”, mas não obtiveram resposta.

Depois de reiterar as datas em que foram realizados pagamentos referentes aos requerimentos considerados válidos, António Costa pediu a João Almeida que lhe facultasse informação mais concreta sobre os exemplos dados, mas o democrata-cristão recusou, alegando que estaria a “discriminar positivamente um caso em função de, pura e simplesmente, ter conseguido chegar a um grupo parlamentar”.

“Até este momento os apoios ascendem a um total de 284 milhões de euros para um universo de 83 324 entidades empregadoras, abrangendo 681 mil trabalhadores. No dia 22 de maio será feito o nono pagamento, que já está neste momento lançado, para pedidos respeitantes a 90.031 empresas e abrangendo 735 130 trabalhadores”, concretizou.