De acordo com o BdP, 319,4 mil milhões de euros respeitavam ao setor público e 403,2 mil milhões de euros ao setor privado.

“Este aumento deveu-se ao acréscimo de dois mil milhões de euros no endividamento do setor público, que foi parcialmente compensado pela diminuição do endividamento do setor privado”, sinaliza.

O endividamento do setor público face ao exterior subiu 3,7 mil milhões de euros, o qual foi parcialmente compensado pela evolução verificada junto dos restantes setores financiadores, com destaque para a diminuição do endividamento face aos particulares (de 0,7 mil milhões de euros) e ao setor financeiro (de 0,7 mil milhões de euros).

A redução do endividamento do setor privado resultou, segundo o BdP, sobretudo, do decréscimo do endividamento das empresas privadas face ao exterior (de 0,3 mil milhões de euros) e face ao setor financeiro (de 0,2 mil milhões de euros).