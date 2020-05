Numa entrevista à rádio “France Info”, o governante insistiu no facto de que a dívida gerada será paga, “mas mais tarde” e graças “ao crescimento futuro da atividade” económica.

Le Maire disse ainda que aumentar os impostos é recorrer a uma “solução fácil”, repetindo que o Governo francês “não quer fazê-lo”.

Sobre esta matéria, explicou que não restabelecerá o Imposto sobre a Fortuna (ISF), que foi eliminado pelo presidente Emmanuel Macron no início do seu mandato e que é pedido por alguns, sobretudo à esquerda.

O ISF, que abrangia património acima de 1,3 milhões de euros, foi substituído pelo Imposto sobre a Fortuna (IFI), pago apenas por aqueles cujos ativos imobiliários têm um valor superior a 1,3 milhão de euros.

O ministro afirmou ainda que as outras reformas fiscais realizadas por Macron também não vão ser revertidas, em particular a redução dos impostos sobre o capital, pois entende “deram resultados”.

Questionado sobre a possibilidade de anular a dívida gerada para enfrentar o impacto da crise provocada pelo novo coronavírus, o ministro respondeu que isso não será feito, que “a dívida terá que ser paga”, mas numa primeira fase, não de imediato, uma vez que “a prioridade absoluta” é relançar a economia e o emprego.

“Mais tarde chegará o momento de reembolsar a dívida” e isso será feito com “o crescimento”, salientou, sem referir prazos.

No entanto, realçou que a agência de ‘rating’ Fitch alterou a perspetiva, mas não baixou a notação da dívida soberana francesa, que permanece “AA”, lembrando que a agência norte-americana considerou que a economia francesa “tem forças consideráveis”.

O ministro francês disse ainda que está a preparar os planos de apoio para os dois setores mais atingidos pela crise, o automóvel e a aviação.

O primeiro plano será apresentado dentro de quinze dias e o segundo antes de julho.

