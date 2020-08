"Um dos principais objetivos para este verão foi manter o Porto Santo livre de covid-19, de maneira a torná-lo um destino limpo e atrativo", observou, salientando que a "grande maioria das pessoas" cumpre as regras de segurança.

Por outro lado, os residentes no arquipélago podem viajar entre ilhas, por via marítima ou aérea, sem a obrigatoriedade de realizar o teste ao novo coronavírus.

Pelo contrário, as pessoas oriundas do exterior devem apresentar um teste feito até 72 horas antes do início da viagem ou, então, efetuá-lo à chegada.

A medida visa estimular o turismo regional no Porto Santo, um destino tradicional de férias para os madeirenses, que, segundo dados da autarquia, possuem cerca de 40% das moradias da ilha.

"O verão está a ser bom para o comércio, para os bares, os restaurantes, as padarias, os supermercados", disse Idalino Vasconcelos, referindo que, por outro lado, as agências de viagens, as discotecas e os hotéis assinalam quebras significativas.

A diretora do Hotel Pestana Porto Santo, Ângela Quintal, confirmou a indicação do autarca , revelando que a taxa de ocupação em julho foi de 20%, sendo que as previsões apontam agora para 60% em agosto e 40% em setembro.

"Isto, em relação ao ano passado, é muito baixo", disse à agência Lusa, notando que o panorama é semelhante aos grandes hotéis da ilha.

"Este hotel, em julho e agosto, tinha uma média de 750 a 800 clientes, crianças incluídas. Neste momento, temos 200 clientes. É uma grande diferença. No ano passado, no mês de agosto, tivemos uma taxa de ocupação de 98%", ilustrou.

O Grupo Pestana abriu apenas uma das três unidades que dispõe no Porto Santo e "ajustou" o produto e o preço, mostrando-se agora satisfeito com o resultado.

"É obvio que eu gostava de ter mais clientes, mas dentro do contexto que vivemos, não estamos assim tão mal. O Porto Santo não está assim tão mal", concluiu.

A ilha do Porto Santo tem cerca de 5.000 habitantes e o principal setor de atividade é o turismo, dispondo de cerca de dez hotéis e 70 alojamentos locais registados.

O ponto de maior atratividade é a extensa praia.