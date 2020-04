"A presente moratória tem duração de seis meses. Terá de ser equacionada a duração dessa moratória e eu diria uma extensão tão longa quanto possível. Essa decisão terá de ser tomada em tempo útil para que os créditos objeto da moratória não caiam numa classificação que indicie incumprimento, sob pena de penalizar o capital dos bancos", disse Carlos Costa.

O governador falava numa audição por teleconferência da Comissão de Orçamento e Finanças da Assembleia da República, que decorreu na tarde de hoje, mas só foi disponibilizada publicamente ao início da noite.

Relembrando que "é até junho o prazo estabelecido, no plano europeu", para decisão sobre as moratórias, o responsável máximo do banco central afirmou que "há urgência de rever o prazo da moratória e estendê-lo por um período tão longo quanto possível".

Carlos Costa considera que face à "perda de cerca de 25% do 'cash flow' [fluxo de caixa] anual" das empresas, só se o pode recuperar "diluindo no tempo" o pagamento dos créditos a que as empresas recorram, "de forma a que as empresas se reconstituam e acumulem os recursos necessários para regularizar as situações que foram objeto de moratória".

O governador acrescentou que "não há muito tempo para equacionar essa extensão” se se quiser “fazer com que essa extensão seja do interesse dos bancos", explicando que a moratória é tanto do interesse de quem a concede como de quem a ela adere.

"O interesse do banco e do cliente é idêntico, uns para não suportar os custos de capital que resultariam da entrada em incumprimento, outros para terem o oxigénio necessário para regularizar as suas obrigações bancárias", esclareceu.