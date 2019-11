Com o novo contrato, o trabalho da CP será "entrar dentro dos parâmetros e das exigências do serviço público no curto prazo", e o plano da empresa é "cumprir as metas" exigidas a nível de regularidade, pontualidade ou conforto.

O primeiro-ministro, António Costa, revelou hoje que o Estado vai transferir 90 milhões de euros para a CP em 2020, no âmbito da assinatura do contrato de serviço público entre as duas entidades.

O montante de pagamento à CP será acordado anualmente, segundo um comunicado do Ministério das Infraestruturas e Habitação, que também revela que está já previsto um investimento de 45 milhões de euros para recuperação de material circulante imobilizado nos próximos quatro anos.

O contrato assinado hoje estabelece um conjunto de obrigações que a empresa ferroviária deverá cumprir entre 2020 e 2030, com possibilidade de renovação até 2035.

Dentro dessas obrigações estão "indicadores operacionais quantificáveis de aferição de incumprimento" nos serviços Urbano, Regional e Longo Curso (exceto Alfa Pendular).