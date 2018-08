Os custos de construção de habitação nova subiram 1,6% em junho face ao período homólogo de 2017, aumentando também ligeiramente, em 0,1 pontos percentuais, relativamente a maio deste ano, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

Segundo o INE, “a ligeira aceleração homóloga dos custos de construção foi determinada pela subida de 0,4 pontos percentuais da taxa de variação do índice de Materiais, que se fixou em 1,5% em junho”.

Por seu lado, “o índice referente ao custo de Mão-de-Obra registou uma taxa de 1,7%” neste mês.

No que toca às variações homólogas dos índices para Apartamentos e Moradias foram de 1,5% e 1,6%, respetivamente.

De acordo com INE, também o índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação teve um ligeiro crescimento homólogo em junho, de 1,3%.

Dentro deste índice, a componente dos produtos aumentou 0,1% face ao mesmo mês do ano passado.

Em termos mensais, o índice de preços de manutenção e reparação regular da habitação foi inferior em 0,5 pontos percentuais ao registado em maio deste ano.

Ainda no âmbito deste índice, e no que toca às regiões, o INE adianta que, em junho, as regiões do Centro (1,7%) e Norte (2,0%) foram aquelas que apresentaram taxas de variação homóloga iguais ou superiores à observada para a média do Continente (1,3%).