Depois de conhecidos os mais ouvidos de 2023 no Spotify, é hora de sabermos o que mais foi encomendado através da aplicação Glovo em 2023. Entre os pedidos há algumas curiosidades.

Um utilizador de Lisboa gastou, até aos primeiros dias deste mês, 50.277,33€ num total de 1.234 pedidos. De entre todos estes pedidos, o mais elevado teve o valor de 282,00€.

Neste seguimento, o top 3 dos pedidos com valores mais elevados numa só compra passaram por um cliente que encomendou um Apple iPhone 12 Mini e um Apple MacBook Air 13’’, da Fnac, num total de 2.708.99€. Em segundo e terceiro lugar, respetivamente, destaca-se um MacBook Pro M2, da iStore, no valor de 2.499€, e uma câmara fotográfica SONY A7, da Worten, no valor de 2.203€.

No que diz respeito a comida, de forma geral, as categorias que mais cresceram foram a internacional, seguido das famosas pokes e doces.

Na categoria de pedidos de supermercado as categorias que mais cresceram foram de pastelaria e padaria. No Glovo Express, os supermercados próprios da Glovo, as bebidas continuam a ser os produtos mais pedidos - sendo a água um dos best sellers -, seguidas de snacks, lacticínios e ovos. No entanto, a categoria que mais cresceu foi a dos gelados, em 118%.

Já na categoria de retalho, o segmento de decoração para a casa foi o que mais cresceu, em 620%, seguido de livros que aumentou mais de 300% e, por fim, beleza e cuidado pessoal com um crescimento de mais de 230%. Estes números vêm confirmar que a plataforma digital é muito mais do que apenas entrega de comida.

Segundo a aplicação de gestão de encomendas, três feriados foram os dias com mais pedidos do ano, destacando-se os dias 8 de dezembro, 1 de dezembro e 1 de novembro, respetivamente. Os dias e as horas com maior afluência continuam a ser domingo, sábado e sexta-feira, com os períodos das 20h-21h, 19h-20h e 21h-22h a destacarem-se, revelando que é no jantar que os clientes mais apostam.

Falar de dias e horas significa não esquecer o famoso minuto dourado, ou seja, o minuto do ano com mais pedidos. Neste caso, foi no dia 15 de abril, às 20h47, em que foram feitos 220 pedidos, que representaram 717 produtos, o que dá 3,6 pedidos por segundo.

Curiosamente, no mesmo dia, às 20h48, foi o segundo minuto de 2023 com mais pedidos, 205, que correspondeu a um total de 695 produtos e, por isso, 3,4 pedidos por segundo.

Outro dado curioso a revelar é que, face a 2022, houve um aumento de 11% em pedidos com gorjetas. Neste ponto, Lourinhã, Tavira e Sesimbra são as cidades em que os habitantes dão mais gorjetas aos estafetas.

O que se espera em 2024

Para 2024, a Glovo acredita que o utilizador vai focar-se nos sabores locais e mais saudáveis. "Os dados apontam para um futuro em que a conveniência do utilizador é o foco e é certo o aumento da oferta de sabores locais e mais saudáveis", escreve a marca que acredita ser "fulcral" manter o interesse dos clientes em encomendar todo o tipo de produtos para sua da vida quotidiana.

Sobre a Glovo

Fundada em Barcelona em 2015, a Glovo opera no Sul e no Leste da Europa, bem como na região Subsaariana de África. A aplicação liga utilizadores a restaurantes, cadeias de supermercados, farmácias e lojas de retalho, incluindo também a categoria de “Qualquer Coisa” que permite aos utilizadores encomendar o que quiserem.

Em Portugal, a marca está presente em mais de 130 localidades e conta com cerca de 11.000 parceiros em todo o país. Atualmente, mais de 1 ⁄ 4 dos portugueses já fizeram o download da aplicação da Glovo.