Grant Bowie deixará de ser diretor-executivo do grupo a partir de dia 31 de maio, mas continuará a exercer funções como consultor até ao final de 2022, anunciou a MGM China em comunicado.

De acordo com a mesma nota, “Bowie confirmou que não discorda do conselho [de administração] e que não há outros assuntos relacionados com a sua aposentação como CEO [diretor-executivo] do grupo que precisem de ser levados ao conhecimento dos acionistas”.

A MGM China apresentou uma queda de 63% suas receitas líquidas no primeiro trimestre de 2020, em comparação com o período homólogo de 2019.

No comunicado divulgado no final da semana passada pela empresa norte-americana MGM Resorts, que detém parte do capital da MGM China, o grupo apontou que a receita líquida em Macau se cifrou em 272 milhões de dólares (247 milhões de euros).

O MGM China apresentou ainda prejuízos de 22 milhões de dólares (20 milhões de euros) de EBITDA ajustado (resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações), nos primeiros três meses do ano.