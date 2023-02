A Católica Porto Business School informou que o ex-presidente do Novo Banco integrará o corpo docente da faculdade de economia. António Ramalho ficará com a pasta de banca e financiamento, sendo o novo 'industry fellow' da privada, servindo como uma ponte e um tradutor entre as empresas e o setor bancário.

O há seis meses presidente do Novo Banco é um ex-aluno daquela escola e ainda no ano passado esteve na Suíça a fazer formação em funções não executivas, a que dará agora uso. Ex-líder da equipa responsável pela reestruturação do Novo Banco, entre 2016 e 2022, e com mais de três décadas de experiência na Banca, geriu ainda algumas empresas públicas e privadas.

Na vida académica será responsável por co-coordenar com Gonçalo Faria, 'associate dean', uma série de iniciativas que dizem respeito à formação de executivos, ainda por anunciar.

A partilha e acesso ao intricado, e em mudança, conhecimento regulatório e de financiamento é o mote para esta contratação, que Rui Soucasaux Sousa, dean da Católica Porto Business School, diz pretender "complementar o conhecimento de ponta da nossa escola na área de finanças, com uma forte ligação à prática, constituindo um centro de competências ao serviço das empresas e executivos”.