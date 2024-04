A economia da zona euro cresceu 0,4% no primeiro trimestre face ao período homólogo e 0,3% na comparação com o trimestre anterior, invertendo a contração verificada no final de 2023, segundo uma estimativa hoje divulgada pelo Eurostat.

Já a economia da União Europeia (UE) cresceu 0,5% no primeiro trimestre do ano, em igual período de 2023. No período homólogo, o Produto Interno Bruto (PIB) tinha crescido 0,1% nos países da área do euro e 0,2% no conjunto dos 27 Estados-membros. Já na comparação com os últimos três meses de 2023, entre janeiro e março, o PIB avançou 0,3% quer na zona euro, quer na UE, depois de ter recuado 0,1% e se mantido estável entre os 27 no trimestre anterior. Na variação homóloga, entre os 13 países para os quais há dados disponíveis, a Lituânia apresentou a maior subida do PIB (2,9%), seguida da Espanha (2,4%) e da Hungria (1,7%), com a Irlanda (-4,9%), a Áustria (-1,3%), a Suécia (-1,1%) e a Alemanha (-0,2%). Em Portugal, o PIB avançou 1,4% face aos primeiros três meses de 2023 e 0,7% na comparação com o quarto trimestre de 2023.